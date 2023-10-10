Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі у Чженчжоу

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Тімеа Бабош з Угорщини переграла тандем Ніколь Меліхар (США) / Еллен Перес (Австралія) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу (Китай).
Матч тривав 1 годину 29 хвилин.
Кіченок та Бабош двічі подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 3 з 10 брейк-пойнтів.
У наступному раунді Кіченок і Бабош змагатимуться з першим сіяним дуетом Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).
Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд $780 637
Перше коло, 10 жовтня
Людмила Кіченок / Тімеа Бабош – Ніколь Меліхар / Еллен Перес 6:4, 4:6, 10-6
Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.