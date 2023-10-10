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Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі у Чженчжоу

Українка вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 12:39 198 0
Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі у Чженчжоу
Фото - Getty Images
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Тімеа Бабош з Угорщини переграла тандем Ніколь Меліхар (США) / Еллен Перес (Австралія) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу (Китай).

Матч тривав 1 годину 29 хвилин.

Кіченок та Бабош двічі подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 3 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Кіченок і Бабош змагатимуться з першим сіяним дуетом Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай 
Хард 
Призовий фонд $780 637 
Перше коло, 10 жовтня

Людмила Кіченок / Тімеа Бабош – Ніколь Меліхар / Еллен Перес  6:4, 4:6, 10-6

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.

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