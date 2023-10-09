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Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу

Калініна вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 17:25 138 0
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Еллен Перес (456) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Калініна тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі вона зіграє з переможницею матчу між росіянками Веронікою Кудерметовою та Вірою Звонарьовою.

Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай 
Хард 
Призовий фонд $780 637 
Перше коло, 09 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Еллен Перес (Австралія) 6:1, 6:3

Раніше Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу.

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