Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу

Калініна вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Еллен Перес (456) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Калініна тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі вона зіграє з переможницею матчу між росіянками Веронікою Кудерметовою та Вірою Звонарьовою.

Zhengzhou Open - WTA 500

Чженчжоу, Китай

Хард

Призовий фонд $780 637

Перше коло, 09 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Еллен Перес (Австралія) 6:1, 6:3

Раніше Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу.