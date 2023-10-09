Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Еллен Перес (456) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3.
Калініна тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.
У наступному колі вона зіграє з переможницею матчу між росіянками Веронікою Кудерметовою та Вірою Звонарьовою.
Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд $780 637
Перше коло, 09 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) – Еллен Перес (Австралія) 6:1, 6:3
Раніше Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу.