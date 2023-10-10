Ястремська поступилась на старті турніру WTA 250 у Гонконгу

Ястремська вдруге у сезоні поступилась Андрєєвій

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (97) поступилась Міррі Андрєєвій (50) у першому колі турніру WTA 250 у Гонконзі (Китай).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Ястремська тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Це була друга зустріч тенісисток, українка знову програла. У липні Ястремська поступилась Андрєєвій на ґрунтовому турнірі в Лозанні.

Відзначимо, що Ястремська у 2018 році на цьому турнірі виграла титул. Після цього турнір не проводився до цього сезону.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA 250

Гонконг, Китай

Хард

Призовий фонд - $259,303

Перше коло, 10 жовтня

Мірра Андрєєва - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:3

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.