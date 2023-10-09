Українська тенісистка Ангеліна Калініна задоволена своєю грою у матчі першого кола турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу проти Еллен Перес.

Про це розповіла сама тенісистка.

“Сьогодні я просто намагалася грати у свій теніс. Нічого особливого. Все як і в кожному іншому матчі. Я готувалася, мала хорошу стратегію. Мені вистачило двох сетів для перемоги, тож я щаслива і задоволена своєю грою сьогодні.

Перес добре грає в парі, звісно, вона демонструвала велику варіативність у грі. Особливо складно було тоді, коли вона виходила вперед після подачі. Було багато непростих розіграшів. Якісь я виграла, якісь – програла, але часом було дійсно важко. Спасибі всім, хто прийшов подивитися, хто знайшов можливість [у цю пізню годину], щоб прийти на мій поєдинок", - відзначила Калініна.