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Калініна: Я готувалася, мала хорошу стратегію та задоволена своєю грою

Ангеліна Калініна прокоментувала старт на турнірі у Китаї
Вчора 23:52 132 0
Калініна: Я готувалася, мала хорошу стратегію та задоволена своєю грою
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна задоволена своєю грою у матчі першого кола турніру WTA 500 у китайському Чженчжоу проти Еллен Перес.

Про це розповіла сама тенісистка.

“Сьогодні я просто намагалася грати у свій теніс. Нічого особливого. Все як і в кожному іншому матчі. Я готувалася, мала хорошу стратегію. Мені вистачило двох сетів для перемоги, тож я щаслива і задоволена своєю грою сьогодні.

Перес добре грає в парі, звісно, вона демонструвала велику варіативність у грі. Особливо складно було тоді, коли вона виходила вперед після подачі. Було багато непростих розіграшів. Якісь я виграла, якісь – програла, але часом було дійсно важко. Спасибі всім, хто прийшов подивитися, хто знайшов можливість [у цю пізню годину], щоб прийти на мій поєдинок", - відзначила Калініна.

Раніше Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу.

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