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Марченко вийшов в основну сітку турніру у Братиславі

Ілля Марченко вийшов в основну сітку турніру ATP Challenger Tour 125 у словацькій Братиславі.
Сьогодні 20:55 175 0
Марченко вийшов в основну сітку турніру у Братиславі
Фото - Getty Images
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко обіграв Кацпера Жука із Польщі у фіналі кваліфікації турніру ATP Challenger Tour 125 у словацькій Братиславі.

Матч тривав 1 годину та 43 хвилини.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації українець обіграв Євгенія Карловського, який виступає в нейтральному статусі.

ATP Challenger Tour 125
Братислава, Словаччина
Кваліфікація, Фінал
09 жовтня

Ілля Марченко (Україна) – Кацпер Жук (Польща) 7:5, 7:5

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.

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