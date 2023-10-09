Марченко вийшов в основну сітку турніру у Братиславі

Ілля Марченко вийшов в основну сітку турніру ATP Challenger Tour 125 у словацькій Братиславі.

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко обіграв Кацпера Жука із Польщі у фіналі кваліфікації турніру ATP Challenger Tour 125 у словацькій Братиславі.

Матч тривав 1 годину та 43 хвилини.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації українець обіграв Євгенія Карловського, який виступає в нейтральному статусі.

ATP Challenger Tour 125

Братислава, Словаччина

Кваліфікація, Фінал

09 жовтня

Ілля Марченко (Україна) – Кацпер Жук (Польща) 7:5, 7:5

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.