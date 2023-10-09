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Снігур поступилася у першому колі турніру в Руані

Дарія Снігур вибула з боротьби на турнірі WTA 125 у Франції
Сьогодні 19:22 219 0
Снігур поступилася у першому колі турніру в Руані
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур поступилася Джоді Барредж із Великої Британії в першому колі турніру WTA 125 у французькому Руані.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Снігур 1 раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Снігур зазнала п'ятої поразки в останніх шести зіграних матчах після титулу ITF W100 у Віторії-Гастейс наприкінці липня.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 125
Руан, Франція
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 09 жовтня

Джоді Барредж (Велика Британія) - Дарія Снігур 6:3, 6:3

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу.

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