Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка опустилася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялася на 5 сходинок та стала 39-ю.

Рейтинг WTA

(оновлено 09 жовтня 2023 року)





1 (1) Арина Соболенко 9480 2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8890 3 (3) Корі Гауфф (США) 6455 4 (4) Джессіка Пегула (США) 5955 5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5870 6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4475 7 (7) Он Жабер (Туніс) 4150 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3839 9 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3664 10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 3450 25 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1637 39 (44) Марта Костюк (Україна) 1265 43 (49) Леся Цуренко (Україна) 1216 84 (89) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 803 97 (100) Даяна Ястремська (Україна) 707 152 (155) Дар'я Снігур (Україна) 487 169 (194) Катеріна Завацька (Україна) 447 202 (205) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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