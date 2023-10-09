Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка опустилася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
Марта Костюк піднялася на 5 сходинок та стала 39-ю.
Рейтинг WTA
(оновлено 09 жовтня 2023 року)
|1 (1)
|Арина Соболенко
|9480
|2 (2)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8890
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6455
|4 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5955
|5 (5)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5870
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4475
|7 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|4150
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3839
|9 (9)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3664
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|3450
|25 (24)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1637
|39 (44)
|Марта Костюк (Україна)
|1265
|43 (49)
|Леся Цуренко (Україна)
|1216
|84 (89)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|803
|97 (100)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|152 (155)
|Дар'я Снігур (Україна)
|487
|169 (194)
|Катеріна Завацька (Україна)
|447
|202 (205)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|359
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
При підтримці партнера спецпроекту iGaming Champion Favbet.