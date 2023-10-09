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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 09:30 336013 5
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка опустилася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялася на 5 сходинок та стала 39-ю.

 Рейтинг WTA

(оновлено 09 жовтня 2023 року)

1 (1) Арина Соболенко 9480
2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8890
3 (3) Корі Гауфф (США) 6455
4 (4) Джессіка Пегула (США) 5955
5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5870
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4475
7 (7) Он Жабер (Туніс) 4150
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3839
9 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3664
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 3450
25 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1637
39 (44) Марта Костюк (Україна) 1265
43 (49) Леся Цуренко (Україна) 1216
84 (89) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 803
97 (100) Даяна Ястремська (Україна) 707
152 (155) Дар'я Снігур (Україна) 487
169 (194) Катеріна Завацька (Україна) 447
202 (205) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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