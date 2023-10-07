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Визначились усі учасниці Підсумкового турніру WTA 2023

Турнір стартує 29 жовтня
Сьогодні 14:42 217 0
Визначились усі учасниці Підсумкового турніру WTA 2023
Фото - Getty Images

Джерело - wtatennis.com.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила імена останніх трьох учасниць Підсумкового турніру 2023 року.

Участь у турнірі візьмуть вісім найкращих гравчинь за підсумком сезону. До заліку чемпіонської гонки зараховуються результати 16 головних турнірів WTA, зокрема чотирьох Grand Slam.

У вересні першими чотирма учасницями Підсумкового турніру стали Аріна Сабалєнка, Іга Швьонтек, Коко Гофф та Єлена Рибакіна. На початку жовтня до них приєдналась Джессіка Пегула.

Трьома останніми фіналістками сезону стали чемпіонка Вімблдона Маркета Вондроушова, фіналістка Ролан Гаррос Кароліна Мухова та фіналістка Вімблдона Онс Жабер.

 Турнір відбудеться у мексиканському Канкуні з 29 жовтня до 5 листопада.

Раніше Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї.

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