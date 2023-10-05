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Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї

Калініна не змогла вийти у чвертьфінал турніру
Сьогодні 10:23 176 0
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) програла француженці Каролін Гарсії (10) у третьому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українка 2 рази подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 1/6 брейк-пойнт.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд: $8,127,389

Третє коло, 05 жовтня 

Каролін Гарсія (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Раніше Костюк програла росіянці Самсоновій.

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