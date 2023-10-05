Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) програла француженці Каролін Гарсії (10) у третьому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Українка 2 рази подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 1/6 брейк-пойнт.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд: $8,127,389
Третє коло, 05 жовтня
Каролін Гарсія (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2
Раніше Костюк програла росіянці Самсоновій.