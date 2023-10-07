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Цуренко та Володько вийшли у фінал кваліфікації турніру у Китаї

Українські тенісистки виграли свої стартові матчі у відбірковій сітці турніру WTA 500 у Китаї
Сьогодні 12:10 169 0
Цуренко та Володько вийшли у фінал кваліфікації турніру у Китаї
Фото - Getty Images
#Катерина Бондаренко, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Володько успішно стартували у кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Чженьчжоу.

Цуренко обіграла Ульріке Ейкері з Норвегії. Володько виявилася сильнішою за Ерін Раутліфф із Нової Зеландії.

У фіналі кваліфікації Цуренко зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою. Володько за право виходу у основну сітку побореться з переможницею китайського протистояння Сідзя Вей – Сяоді Ю.

Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд - $780,637
Кваліфікація, Півфінал
07 жовтня 

Леся Цуренко (Україна) - Ульрікке Ейкері (Норвегія) 6:3, 6:1

Катерина Володько (Україна) - Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:3, 6:3

Раніше Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї.

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