Цуренко та Володько вийшли у фінал кваліфікації турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Володько успішно стартували у кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Чженьчжоу.
Цуренко обіграла Ульріке Ейкері з Норвегії. Володько виявилася сильнішою за Ерін Раутліфф із Нової Зеландії.
У фіналі кваліфікації Цуренко зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою. Володько за право виходу у основну сітку побореться з переможницею китайського протистояння Сідзя Вей – Сяоді Ю.
Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд - $780,637
Кваліфікація, Півфінал
07 жовтня
Леся Цуренко (Україна) - Ульрікке Ейкері (Норвегія) 6:3, 6:1
Катерина Володько (Україна) - Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:3, 6:3
Раніше Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї.