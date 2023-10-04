Костюк програла росіянці Самсоновій у третьому колі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (44) поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (22) у третьому колі турніру в Пекіні.

Матч тривав 2 години 57 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7 (4), 7:5. У третьому сеті Марта вела у рахунку 3:0.

Костюк 8 разів подала навиліт, допустила 12 подвійних помилок та реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Третє коло, 4 жовтня

Людмила Самсонова (країна терорист) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:7 (4), 7:5

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