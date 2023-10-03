Цуренко поступилась Кудерметовій у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (49) програла росіянці Вероніці Кудерметовій (16) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин.
Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 3 жовтня
Вероніка Кудерметова - Леся Цуренко (Україна) 3:6, 6:0, 6:0
Раніше Костюк переграла Жабер.
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