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Цуренко поступилась Кудерметовій у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Цуренко у трьох сетах програла росіянці Кудерметовій
Сьогодні 15:23 191 0
Цуренко поступилась Кудерметовій у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (49) програла росіянці Вероніці Кудерметовій (16) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 3 жовтня

Вероніка Кудерметова - Леся Цуренко (Україна) 3:6, 6:0, 6:0

Раніше Костюк переграла Жабер.

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