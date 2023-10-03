Костюк переграла сьому ракетку світу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (44) обіграла Онс Жабер (7) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:1.

Марта 5 разів подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зіграє проти росіянки Людимили Самсонової (22).

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Друге коло, 3 жовтня

Марта Костюк - Онс Жабер 7:6 (5), 6:1

Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні.

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