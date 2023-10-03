Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (44) обіграла Онс Жабер (7) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:1.
Марта 5 разів подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.
У наступному колі Костюк зіграє проти росіянки Людимили Самсонової (22).
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 3 жовтня
Марта Костюк - Онс Жабер 7:6 (5), 6:1
Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні.
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