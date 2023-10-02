Кіченок та Остапенко поступилися на старті парного турніру в Пекіні

Матч тривав 1 годину 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко поступились китаянкам Ван Сію та Юань Юе у першому колі парного турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Українка та латвійка 1 раз подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та не реалізували жодного з трьох брейк-пойнтів.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Парний розряд, Перше коло

Ван Сію/ Юань Юе (Китай) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:1, 6:3

Раніше Кіченок та Нікулеску вийшли до другого кола парного турніру в Пекіні.

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