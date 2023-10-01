Кіченок та Нікулеску вийшли до другого кола парного турніру в Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок у парі з румункою Монікою Нікулеску перемогли японок Шюко Аояму та Ену Шібахару в турніру WTA 1000 у Пекіні.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Кіченок і Нікулеску 1 раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки і використали 4/9 брейкпойнтів.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Перше коло, 1 жовтня
Надія Кіченок/Моніка Нікулеску (Україна/Румунія) - Шюко Аояма/Ена Шібахара (Японія) 6:3, 6:3
У наступному колі вони зіграють з переможницею матчу Анна Даніліна/Олександра Панова - Беатріс Хаддад Майя/Вероніка Кудерметова.
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