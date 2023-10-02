Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
Марта Костюк піднялася на одну сходинку та стала 44-ю.
Рейтинг WTA
(оновлено 02 жовтня 2023 року)
|1 (1)
|Арина Соболенко
|9266
|2 (2)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8195
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6165
|4 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5755
|5 (5)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5665
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4360
|7 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|3875
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3830
|9 (9)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3718
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|3335
|24 (24)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1572
|44 (45)
|Марта Костюк (Україна)
|1200
|50 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1152
|89 (88)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|788
|100 (100)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|155 (158)
|Дар'я Снігур (Україна)
|490
|194 (188)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|205 (203)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|359
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