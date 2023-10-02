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Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 13:59 334421 5
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялася на одну сходинку та стала 44-ю.

 Рейтинг WTA

(оновлено 02 жовтня 2023 року)

1 (1) Арина Соболенко 9266
2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195
3 (3) Корі Гауфф (США) 6165
4 (4) Джессіка Пегула (США) 5755
5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4360
7 (7) Он Жабер (Туніс) 3875
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830
9 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3718
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 3335
24 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1572
44 (45) Марта Костюк (Україна) 1200
50 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152
89 (88) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 788
100 (100) Даяна Ястремська (Україна) 707
155 (158) Дар'я Снігур (Україна) 490
194 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379
205 (203) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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