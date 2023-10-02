Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялася на одну сходинку та стала 44-ю.

Рейтинг WTA

(оновлено 02 жовтня 2023 року)





1 (1) Арина Соболенко 9266 2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195 3 (3) Корі Гауфф (США) 6165 4 (4) Джессіка Пегула (США) 5755 5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665 6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4360 7 (7) Он Жабер (Туніс) 3875 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830 9 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3718 10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 3335 24 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1572 44 (45) Марта Костюк (Україна) 1200 50 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152 89 (88) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 788 100 (100) Даяна Ястремська (Україна) 707 155 (158) Дар'я Снігур (Україна) 490 194 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379 205 (203) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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