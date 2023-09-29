Орлов вийшов у чвертьфінал турніру ITF у Сербії

У другому колі Владислав Орлов розгромив Яку Жакеля

Джерело - Чемпіон.

Четверта ракетка України Владислав Орлов обіграв словенського тенісиста Яку Жакеля у другому колі турніру Світового туру ITF М25 у сербському Златиборі.

Суперником Владислава Орлова у чвертьфіналі буде німецький тенісист, четвертий номер посіву Марко Топо. Раніше український тенісист із ним не грав.

Світовий тур ITF М25

Златибор, Словенія

Грунт, Друге коло

29 вересня

Владислав Орлов (Україна, 5) – Яка Жакель (Словенія) 6:2, 6:1

Раніше Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо.