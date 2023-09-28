Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3098
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 67
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 216
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 4971
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 37906 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2289
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 155
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1116
Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:43 650
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 22:23 3234
Прямі трансляції

Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо

Матч тривав 1 годину 32 хвилини
Сьогодні 11:51 216 0
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) програла француженці Каролін Гарсії (10) у матчі другого кола турніру в Токіо.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1/4 брейк-пойнт.

Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
Хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 28 вересня

Каролін Гарсія (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:3

Раніше Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3234
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21629
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19277
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 4971
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО 3444
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 37906 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154314 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41799 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38244 4
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27323
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27879
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33804