Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо

Матч тривав 1 годину 32 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) програла француженці Каролін Гарсії (10) у матчі другого кола турніру в Токіо.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1/4 брейк-пойнт.

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Токіо, Японія

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Призовий фонд - $780,637

Друге коло, 28 вересня

Каролін Гарсія (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:3

Раніше Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо.

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