Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо

Надія Кіченок та Мію Като перемогли російський дует вероніки кудерметової та анастасії павлюченкової в чвертьфіналі парного турніру в Токіо.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:4, 10:6.

Українка та японка двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 12 брейкпойнтів.

Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500

Токіо, Японія

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Призовий фонд - $780,637

Парний розряд, 1/4 фіналу

Надія Кіченок/ Мію Като (Україна/ Японія) – вероніка кудерметова/ анастасія павлюченкова (країна терорист) 7:6, 6:1

У півфіналі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Ері Ходзумі та Макото Ніномія (обидві - Японія) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) та Деспіна Папаміхаїл (Греція).

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