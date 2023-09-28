Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо

Надія Кіченок та Мію Като перемогли російський дует вероніки кудерметової та анастасії павлюченкової в чвертьфіналі парного турніру в Токіо.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:4, 10:6.
Українка та японка двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 12 брейкпойнтів.
Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
Хард
Призовий фонд - $780,637
Парний розряд, 1/4 фіналу
Надія Кіченок/ Мію Като (Україна/ Японія) – вероніка кудерметова/ анастасія павлюченкова (країна терорист) 7:6, 6:1
У півфіналі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Ері Ходзумі та Макото Ніномія (обидві - Японія) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) та Деспіна Папаміхаїл (Греція).
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