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Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо

Матч тривав 1 годину 20 хвилин
Сьогодні 15:51 210 0
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо

Джерело - Чемпіон.

Надія Кіченок у парі з японкою Мію Като переграли представниць Японії Нацумі Кавагучі та Юкі Наїто та вийшли у чвертьфінал турніру WTA 500 у Токіо.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:1. 

Надія та Мію 1 раз подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і використали 4 з 7 брейкпойнтів.

Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
Хард 
Призовий фонд - $780,637
Парний розряд, 1/8 фіналу

Надія Кіченок/ Мію Като (Україна/ Японія) – Нацумі Кавагучі/ Юкі Наїто (Японія) 7:6, 6:1

У наступному раунді вони зіграють проти дуету нейтральних тенісисток з Росії вероніка кудерметова/анастасія павлюченкова.

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