Байндль зазнала поразки у другому колі турніру в Китаї

Матч тривав 1 годину 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (88) поступилася італійці Лучії Брондзетті (65 ) у другому колі турніру WTA 250 у китайському Нінбо.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Українка жодного разу не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 1/4 брейкпойнтів.

Ningbo Open - WTA 250

Нінбо, Китай

Хард

Призовий фонд - $259,303

Друге коло

Лучія Брондзетті (Італія) - Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:3

Раніше Костюк поступилась Касаткіній на старті турніру WTA у Токіо.

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