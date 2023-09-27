Байндль зазнала поразки у другому колі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (88) поступилася італійці Лучії Брондзетті (65 ) у другому колі турніру WTA 250 у китайському Нінбо.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Українка жодного разу не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 1/4 брейкпойнтів.
Ningbo Open - WTA 250
Нінбо, Китай
Хард
Призовий фонд - $259,303
Друге коло
Лучія Брондзетті (Італія) - Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:3
Раніше Костюк поступилась Касаткіній на старті турніру WTA у Токіо.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!