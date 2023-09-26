Костюк поступилась Касаткіній на старті турніру WTA у Токіо

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (45) поступилась росіянці Дарьї Касаткіній (13) у 1 колі турніру WTA 500 в Японії.
Матч тривав 2 години 26 хвилин.
Марта 6 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.
Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
Хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 26 вересня
Дарья Касаткіна - Марта Костюк (Україна) 3:6, 6:4, 6:3
Раніше Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії.
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