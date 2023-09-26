Костюк поступилась Касаткіній на старті турніру WTA у Токіо

Костюк не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (45) поступилась росіянці Дарьї Касаткіній (13) у 1 колі турніру WTA 500 в Японії.

Матч тривав 2 години 26 хвилин.

Марта 6 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500

Токіо, Японія

Хард

Призовий фонд - $780,637

Перше коло, 26 вересня

Дарья Касаткіна - Марта Костюк (Україна) 3:6, 6:4, 6:3

Раніше Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії.

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