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Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії

Матчі тривав 1 годину 12 хвилин
Сьогодні 08:47 148 0
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) перемогла Ешлін Крюгер (73) з США у 1 колі турніру WTA 500 в Японії

Матчі тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Калініна виконала 3 подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 5 з 6 брейкпойнтів.

Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
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Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 25 вересня

Ангеліна Калініна (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 6:3, 6:1

У наступному колі вона зустрінеться з Каролін Гарсією з Франції.

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