Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) перемогла Ешлін Крюгер (73) з США у 1 колі турніру WTA 500 в Японії
Матчі тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Калініна виконала 3 подачі навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 5 з 6 брейкпойнтів.
Toray Pan Pacific Open Tennis - WTA 500
Токіо, Японія
Хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 25 вересня
Ангеліна Калініна (Україна) – Ешлін Крюгер (США) 6:3, 6:1
У наступному колі вона зустрінеться з Каролін Гарсією з Франції.
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