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Байндл з перемоги стартувала на турнірі у Нінбо

Катерина Байндл вийшла до другого кола на турнірі WTA у Китаї
Сьогодні 21:23 186 0
Байндл з перемоги стартувала на турнірі у Нінбо
Фото - Getty Images
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (88) обіграла китаянку Юань Юе (147) у першому колі турніру WTA 250 у Нінбо.

Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Байндл двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.

Наступною суперницею Катерини стане восьма сіяна Лучія Брондзетті. 

Ningbo Open - WTA 250
Нінбо, Китай
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 25 вересня 

Катерина Байндл (Україна) - Юань Юе (Китай) 3:6, 6:4, 6:3

Раніше Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії.

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