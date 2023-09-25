Байндл з перемоги стартувала на турнірі у Нінбо

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (88) обіграла китаянку Юань Юе (147) у першому колі турніру WTA 250 у Нінбо.
Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Байндл двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.
Наступною суперницею Катерини стане восьма сіяна Лучія Брондзетті.
Ningbo Open - WTA 250
Нінбо, Китай
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 25 вересня
Катерина Байндл (Україна) - Юань Юе (Китай) 3:6, 6:4, 6:3
Раніше Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії.