Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк опустилася на 46 місце. Леся Цуренко втратила 4 позиції і тепер займає 50-те місце. До топ-100 повернулася Даяна Ястремська.

Рейтинг WTA

(оновлено 25 вересня 2023 року)





1 (1) Арина Соболенко 9266 2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195 3 (3) Корі Гауфф (США) 6165 4 (4) Джессіка Пегула (США) 5755 5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665 6 (9) Марія Саккарі (Греція) 4360 7 (7) Он Жабер (Туніс) 3875 8 (6) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830 9 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3765 10 (11) Каролін Гарсія (Франція) 3335 24 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1572 45 (42) Марта Костюк (Україна) 1200 50 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152 88 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 776 100 (102) Даяна Ястремська (Україна) 707 158 (152) Дар'я Снігур (Україна) 490 188 (194) Катеріна Завацька (Україна) 392 203 (206) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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