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Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 09:30 332463 4
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк опустилася на 46 місце. Леся Цуренко втратила 4 позиції і тепер займає 50-те місце. До топ-100 повернулася Даяна Ястремська.

 Рейтинг WTA

(оновлено 25 вересня 2023 року)

1 (1) Арина Соболенко 9266
2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195
3 (3) Корі Гауфф (США) 6165
4 (4) Джессіка Пегула (США) 5755
5 (5) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665
6 (9) Марія Саккарі (Греція) 4360
7 (7) Он Жабер (Туніс) 3875
8 (6) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830
9 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3765
10 (11) Каролін Гарсія (Франція) 3335
24 (24) Еліна Світоліна (Україна) 1809
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1572
45 (42) Марта Костюк (Україна) 1200
50 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152
88 (86) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 776
100 (102) Даяна Ястремська (Україна) 707
158 (152) Дар'я Снігур (Україна) 490
188 (194) Катеріна Завацька (Україна) 392
203 (206) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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