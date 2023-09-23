Головне
Динамо на виїзді переграло ЛНЗ у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 1400
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:32 690
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Сьогодні 21:28 1166
Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ
Сьогодні 20:59 621
Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ
Сьогодні 20:40 459
Кривбас розгромив Ворсклу у 8 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 267
Агробізнес переміг Прикарпаття, Хуст розгромив Металіст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 17:29 675
Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 322
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 16:02 2320
Циганков "привіз" пенальті у власні ворота на самому старті матчу Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 15:39 1041
Прямі трансляції

Калініна та Костюк зіграють на турнірі WTA 500 у Токіо

Турнір стартує 25 вересня
Сьогодні 21:41 205 0
Калініна та Костюк зіграють на турнірі WTA 500 у Токіо
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Дві українські тенісистки візьмуть участь у турнірі WTA 500 у Токіо.

До участі у змаганнях заявилися Ангеліна Калініна (28) та Марта Костюк (42).

Калініна та Костюк вперше зіграють в основній сітці турніру у Токіо та розпочнуть змагання з 1/16 фіналу. Вони потрапили у нижню половину сітки.

Українки зіграють в Японії після синхронного вильоту минулого тижня з турніру категорії 1000 у Гвадалахарі. В 1/16 фіналу Калініна програла чемпіонці Australian Open та майбутній півфіналістці турніру в Мексиці Софії Кенін, а Костюк поступилась Олені Остапенко. 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2038
ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ 3998
Динамо на виїзді переграло ЛНЗ у 8 турі УПЛ Динамо на виїзді переграло ЛНЗ у 8 турі УПЛ 1400
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 2320
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО 2668
Агробізнес - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1353
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81930
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135683
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93628
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15488 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3537
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22700