Калініна та Костюк зіграють на турнірі WTA 500 у Токіо

Турнір стартує 25 вересня

Джерело - Чемпіон.

Дві українські тенісистки візьмуть участь у турнірі WTA 500 у Токіо.

До участі у змаганнях заявилися Ангеліна Калініна (28) та Марта Костюк (42).

Калініна та Костюк вперше зіграють в основній сітці турніру у Токіо та розпочнуть змагання з 1/16 фіналу. Вони потрапили у нижню половину сітки.

Українки зіграють в Японії після синхронного вильоту минулого тижня з турніру категорії 1000 у Гвадалахарі. В 1/16 фіналу Калініна програла чемпіонці Australian Open та майбутній півфіналістці турніру в Мексиці Софії Кенін, а Костюк поступилась Олені Остапенко.

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