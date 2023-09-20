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Калініна поступилась Кенін у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Ангеліна Калініна завершила виступи на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:10 212 0
Калініна поступилась Кенін у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) поступилася Софії Кенін (53) із США у другому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі (Мексика).

Матч тривав 1 годину та 33 хвилини.

Калініна 4 рази подала навиліт, допустила, 4 подвійні помилки та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Друге коло, 19 вересня

Софія Кенін (США) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 7:6 (5)

Нагадаємо, у першому колі Калініна обіграла представницю США Грейс Мін.

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