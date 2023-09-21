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Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 250 у Гуанчжоу

Кіченок і Фрідзам вийшли до півфіналу турніру
Сьогодні 14:38 191 0
Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 250 у Гуанчжоу
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам із Німеччини перемогли Сабріну Сантамарію зі США та росіянку Яну Сізікову у чвертьфіналі  парного розряду турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину.

У наступному раунді Кіченок та Фрадзам зіграють з китайською парою Ханью Гуо та Сінью Дзян.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open - WTA 250
Гуанчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/4 фіналу, 21 вересня

Надія Кіченок / Анна-Лена Фрідзам (Україна / Німеччина) - Сабріна Сантамарія / Яна Сізікова (США/-) 6:3, 7:5

Раніше Людмила Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі.

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