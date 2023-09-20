Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Людмила Кіченок завершила виступи у парному розряді на хардовому турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з Аранчею Рус (Нідерланди) програла тандему Габріела Дабровськи (Канада) та Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився на супертайбрейку.

Кіченок та Рус 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 2 з 9 брейк-пойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд: $2,788,468

Друге коло, 20 вересня

Габріела Дабровськи (Канада) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) - Людмила Кіченок (Україна) / Аранча Рус (Нідерланди) 6:3, 6:4 (9)

Раніше Костюк програла Остапенко.