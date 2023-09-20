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Ястремська поступилась Азаренко на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Ястремська завершила виступи на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:37 409 0
Ястремська поступилась Азаренко на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) поступилася експершій ракетці світу Вікторії Азаренко (23) у другому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі (Мексика).

Матч тривав 2 години та 10 хвилин.

Ястремська тричі подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Друге коло, 20 вересня

 Вікторія Азаренко - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 7:6 (5)

Раніше турнір покинула Ангеліна Калініна.

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