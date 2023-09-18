Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (28) обіграла представницю США Грейс Мін (345) у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі (Мексика).

Матч тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 6:0.

Калініна двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Це була четверта зустріч тенісисток. Ангеліна виграла усі поєдинки.

У наступному раунді змагань у Мексиці Калініна зіграє проти переможниці матчу Софія Кенін – Керол Чжао.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд: $2,788,468

Перше коло, 17 вересня

Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) 6:2, 6:0

Нагадаємо, три українки зіграють в основі турніру WTA у Гвадалахарі.