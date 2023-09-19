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Ястремська поступилась на старті парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Сьогодні 12:30 188 0
Ястремська поступилась на старті парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська разом із польською Магдаленою Фрех поступилася американській парі Керолайн Доулхайд та Ейші Мухаммад у першому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин.

Ястремська та Фрех виконали 2 подачі навиліт та припустилися 4 подвійних помилок.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Перше коло, 19 вересня

Керолайн Доулхайд / Ейша Мухаммад (США) - Даяна Ястремська / Магдалена Фрех (Україна/Польща) 7:6 (4), 7:6 (9)

Раніше Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

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