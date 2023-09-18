Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (105) обіграла Ану Софію Санчес (WTA 437) з Мексики у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі.
Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (1), 6:4.
Ястремська 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.
У наступному раунді турніру Даяна зіграє проти переможниці матчу Робін Монтгомері – Вікторія Азаренко.
Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Перше коло, 17 вересня
Даяна Ястремська (Україна) - Ана Софія Санчес (Мексика) 7:6 (1), 6:4
Раніше Ангеліна Калініна у першому колі обіграла представницю США Грейс Мі.