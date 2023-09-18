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Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Мексиці
Сьогодні 08:24 196 0
Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (105) обіграла Ану Софію Санчес (WTA 437) з Мексики у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (1), 6:4.

Ястремська 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному раунді турніру Даяна зіграє проти переможниці матчу Робін Монтгомері – Вікторія Азаренко.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Перше коло, 17 вересня

Даяна Ястремська (Україна) - Ана Софія Санчес (Мексика) 7:6 (1), 6:4

Раніше Ангеліна Калініна у першому колі обіграла представницю США Грейс Мі.

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