Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (42) перемогла канадку Стейсі Фанг (226) у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину 56 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:0.

Костюк тричі подачі навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У другому колі Марта зіграє проти Олени Остапенко з Латвії, яка пропустить перше коло.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд: $2,788,468

Перше коло, 18 вересня

Марта Костюк (Україна) – Стейсі Фанг (Канада) 6:3, 2:6, 6:0

Раніше Ангеліна Калініна у першому колі обіграла представницю США Грейс Мі.