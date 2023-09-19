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Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі

Українка вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 08:08 145 0
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (42) перемогла канадку Стейсі Фанг (226)  у першому колі турніру серії WTA 1000 у Гвадалахарі.

Матч тривав 1 годину 56 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:0.

Костюк тричі подачі навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У другому колі Марта зіграє проти Олени Остапенко з Латвії, яка пропустить перше коло.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд: $2,788,468
Перше коло, 18 вересня

Марта Костюк (Україна) – Стейсі Фанг (Канада)  6:3, 2:6, 6:0

Раніше Ангеліна Калініна у першому колі обіграла представницю США Грейс Мі.

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