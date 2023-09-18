Байндл поступилась на старті турніру WTA 250 у Гуанчжоу

Українка не змогла вийти у друге коло

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл поступилася представниці Іспанії Ребеці Масаровій (64) у першому колі турніру WTA 250 у Гуанчжоу (Китай).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open - WTA 250

Гуанчжоу, Китай

Хард

Призовий фонд - $259,303

Перше коло, 18 вересня

Ребека Масарова (Іспанія) - Катерина Байндл (Україна) 7:5, 6:2

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі.