Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
16.09.2023 18:57 1414
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції
Сьогодні 12:40 71492
Шахтар - Порту: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 203
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце
Сьогодні 10:30 329532 3
Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 309
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:09 313
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 2856
Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 1150
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
Вчора 22:40 1534
Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 724
Прямі трансляції

Байндл поступилась на старті турніру WTA 250 у Гуанчжоу

Українка не змогла вийти у друге коло
Сьогодні 13:42 132 0
Байндл поступилась на старті турніру WTA 250 у Гуанчжоу
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл поступилася представниці Іспанії Ребеці Масаровій (64) у першому колі турніру WTA 250 у Гуанчжоу (Китай).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open - WTA 250
Гуанчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 18 вересня

Ребека Масарова (Іспанія) - Катерина Байндл (Україна) 7:5, 6:2

Раніше Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО 2856
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24344
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15878
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12769
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце 329532 3
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71492
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30308
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80600
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20021 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42785
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154127 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40090 1