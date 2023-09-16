Три українки зіграють в основі турніру WTA у Гвадалахарі

Турнір стартує 17 вересня

Три українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 Guadalajara Open у мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє WTA.

Ангеліна Калініна єдина з українок увійшла до числа сіяних під номером 12. У першому колі вона зіграє проти переможниці кваліфікації. У разі перемоги у другому колі суперницею Калініною буде американка Софія Кенін чи ще одна тенісистка із кваліфікації.

Марта Костюк – єдина з українських тенісисток, хто вже знає свою першу суперницю. У першому колі вона зіграє проти канадки Стейсі Фунг, а у другому колі може вийти на шосту сіяну Олену Остапенко з Латвії, яка пропустить перше коло.

Даяна Ястремська зіграє проти чемпіонки кваліфікації. У другому колі українка може вийти на переможницю матчу між Робін Монтгомері зі США та десятою сіяною Вікторією Азаренко.

Турнір WTA 1000 у Гвадалахарі пройде з 17 по 23 вересня.

Раніше Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго.