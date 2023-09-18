Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
16.09.2023 18:57 1414
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції
Сьогодні 12:40 71491
Шахтар - Порту: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 203
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце
Сьогодні 10:30 329532 3
Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 309
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:09 313
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 2856
Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 1150
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
Вчора 22:40 1534
Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 724
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 10:30 329532 3
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялась на 42 місце. Леся Цуренко втратила 6 позицій і тепер займає 46-те місце.

 Рейтинг WTA

(оновлено 18 вересня 2023 року)

1 (1) Арина Соболенко 9266
2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195
3 (3) Корі Гауфф (США) 6165
4 (5) Джессіка Пегула (США) 5755
5 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830
7 (7) Он Жабер (Туніс) 3771
8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3765
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3560
10 (13) Барбора Крейчикова (Чехія) 3220
24 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1562
42 (45) Марта Костюк (Україна) 1195
40 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152
86 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 776
99 (102) Даяна Ястремська (Україна) 665
152 (147) Дар'я Снігур (Україна) 490
194 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379
206 (202) Юлія Стародубцева (Україна) 359

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

При підтримці партнера спецпроекту iGaming Champion Favbet.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО 2856
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12769
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15878
Колишній футболіст Прикарпаття помер у віці 35 років Колишній футболіст Прикарпаття помер у віці 35 років 1805
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24344
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71491
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22633
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33659
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154127 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323435 8
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81621
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16220