Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
Марта Костюк піднялась на 42 місце. Леся Цуренко втратила 6 позицій і тепер займає 46-те місце.
Рейтинг WTA
(оновлено 18 вересня 2023 року)
|1 (1)
|Арина Соболенко
|9266
|2 (2)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8195
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|6165
|4 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5755
|5 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5665
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3830
|7 (7)
|Он Жабер (Туніс)
|3771
|8 (8)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3765
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3560
|10 (13)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|3220
|24 (25)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1562
|42 (45)
|Марта Костюк (Україна)
|1195
|40 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1152
|86 (84)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|776
|99 (102)
|Даяна Ястремська (Україна)
|665
|152 (147)
|Дар'я Снігур (Україна)
|490
|194 (188)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|206 (202)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|359
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