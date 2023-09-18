Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 24-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк піднялась на 42 місце. Леся Цуренко втратила 6 позицій і тепер займає 46-те місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 18 вересня 2023 року)





1 (1) Арина Соболенко 9266 2 (2) Іга Свьонтек (Польща) 8195 3 (3) Корі Гауфф (США) 6165 4 (5) Джессіка Пегула (США) 5755 5 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5665 6 (6) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830 7 (7) Он Жабер (Туніс) 3771 8 (8) Кароліна Мухова (Чехія) 3765 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3560 10 (13) Барбора Крейчикова (Чехія) 3220 24 (25) Еліна Світоліна (Україна) 1809 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1562 42 (45) Марта Костюк (Україна) 1195 40 (46) Леся Цуренко (Україна) 1152 86 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 776 99 (102) Даяна Ястремська (Україна) 665 152 (147) Дар'я Снігур (Україна) 490 194 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379 206 (202) Юлія Стародубцева (Україна) 359

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