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Кіченок виграла парний турнір в Осаці

Надія Кіченок здобула 9-й парний титул WTA
Сьогодні 12:10 151 0
Кіченок виграла парний турнір в Осаці
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та німкеня Анна-Лєна Фрідзам перемогли росіянку Анну Калинську та Юлію Путінцеву з Казахстану у фіналі парного турніру WTA 250 в Осаці.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6, 6:3. Кіченок і Фрідзам 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 14 брейк-пойнтів.

Надія виборола свій перший титул у 2023 році. Раніше українка двічі поступилася у фіналах турнірів у Лінці та Парижі.

Відзначимо, що для Кіченок це дев’ятий парний трофей у кар’єрі, а для німкені – четвертий.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships  - WTA 250
Осака, Японія 
Хард 
Призовий фонд – $259,303
Парний розряд, Фінал

Надія Кіченок/ Анна-Лєна Фрідзам (Україна/ Німеччина) – Анна Калинська/ Юлія Путінцева (-/ Казахстан) 7:6, 6:3

Нагадаємо, три українки зіграють в основі турніру WTA у Гвадалахарі.

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