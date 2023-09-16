Кіченок виграла парний турнір в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок та німкеня Анна-Лєна Фрідзам перемогли росіянку Анну Калинську та Юлію Путінцеву з Казахстану у фіналі парного турніру WTA 250 в Осаці.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6, 6:3. Кіченок і Фрідзам 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 14 брейк-пойнтів.
Надія виборола свій перший титул у 2023 році. Раніше українка двічі поступилася у фіналах турнірів у Лінці та Парижі.
Відзначимо, що для Кіченок це дев’ятий парний трофей у кар’єрі, а для німкені – четвертий.
Надія Кіченок/ Анна-Лєна Фрідзам (Україна/ Німеччина) – Анна Калинська/ Юлія Путінцева (-/ Казахстан) 7:6, 6:3
Нагадаємо, три українки зіграють в основі турніру WTA у Гвадалахарі.