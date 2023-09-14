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Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго

Матч тривав 1 годину 41 хвилину
Сьогодні 08:53 227 0
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) зазнала поразки від Барбори Крейчикової (13) з Чехії у другому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Українка 1 раз подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 1/7 брейкпойнтів.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США 
Хард 
Призовий фонд - $780 637
Друге коло, 12 вересня

Барбора Крейчикова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Нагадаємо, чотири українки заявлені на турнір WTA 1000 у Пекіні.

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