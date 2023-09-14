Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго

Матч тривав 1 годину 41 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) зазнала поразки від Барбори Крейчикової (13) з Чехії у другому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Українка 1 раз подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 1/7 брейкпойнтів.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард

Призовий фонд - $780 637

Друге коло, 12 вересня

Барбора Крейчикова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Нагадаємо, чотири українки заявлені на турнір WTA 1000 у Пекіні.

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