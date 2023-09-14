Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна (28) зазнала поразки від Барбори Крейчикової (13) з Чехії у другому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.
Українка 1 раз подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 1/7 брейкпойнтів.
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард
Призовий фонд - $780 637
Друге коло, 12 вересня
Барбора Крейчикова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2
Нагадаємо, чотири українки заявлені на турнір WTA 1000 у Пекіні.
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