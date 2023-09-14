Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Сьогодні 09:17 582
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Сьогодні 18:52 289
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1
Сьогодні 17:10 473
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Сьогодні 13:36 546
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 11:52 6872 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:53 443
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
Вчора 21:39 1688
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Вчора 19:22 975
Звягель оголосив про відхід Максимова
Вчора 19:08 681
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Вчора 16:25 1051
Прямі трансляції

Швьонтек знялась з турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Турнір стартує 17 вересня
Сьогодні 19:55 223 0
Швьонтек знялась з турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Фото - Getty Images
#Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек не зіграє на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі.

Про це розповіла сама польська тенісистка.

"На жаль, змушена знятися з турніру у Гвадалахарі через зміну графіка. Я маю прислухатися до свого організму, тому що сезон дуже напружений. Наш пріоритет – відіграти його до кінця, зберегти здоров’я та спланувати розклад без ризику отримання травми.

Шкода, що мене не буде в Мексиці, але я впевнена, що атмосфера там буде такою ж дивовижною, якою вона мені запам'яталася. Побачимося в Токіо", – написала Швьонтек.

Швьонтек втратила статус першої ракетки світу після вильоту з OS Open в 1/8 фіналу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ 954
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ 1688
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 6872 2
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15087
Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією 2148
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12067
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54830
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88979 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35893 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25468
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31673
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40251