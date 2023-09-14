Швьонтек знялась з турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек не зіграє на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі.

Про це розповіла сама польська тенісистка.

"На жаль, змушена знятися з турніру у Гвадалахарі через зміну графіка. Я маю прислухатися до свого організму, тому що сезон дуже напружений. Наш пріоритет – відіграти його до кінця, зберегти здоров’я та спланувати розклад без ризику отримання травми.

Шкода, що мене не буде в Мексиці, але я впевнена, що атмосфера там буде такою ж дивовижною, якою вона мені запам'яталася. Побачимося в Токіо", – написала Швьонтек.