Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Швьонтек в оновленому рейтингу WTA, який буде опубліковано 11 вересня втрать статус першої ракетки світу.

Полька очолювала рейтинг 75 тижнів поспіль з 4 квітня 2022 року.

Швьонтек програла у четвертому колі US Open-2023 Єлєнє Остапенко та не змогла захистити 1760 очок як чинна чемпіонка турніру.

Очолить рейтинг, уперше в кар'єрі, білоруска аріна сабаленка, яка за вихід у чвертьфінал зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

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Нагадаємо, найкраща з українок на US Open-2023 Еліна Світоліна програла в третьому колі Джессіці Пегулі зі США. Світоліна збереже статус першої ракетки України. В оновленому рейтингу одеситка розміститься на 25 або 26 сходинці.