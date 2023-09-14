Костюк програла Хаддад Майї у 2 колі турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (45) програла Беатріс Хаддад Майї (20) з Бразилії у другому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.
Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 7:6, 2:6.
Українка 5 разів подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 5 з 13 брейкпойнтів.
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард
Призовий фонд - $780 637
Друге коло, 14 вересня
Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) - Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:7, 6:2
Раніше Калініна вилетіла у 2 колі турніру в Сан-Дієго.
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