Халеп збирається оскаржити дискваліфікацію

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп бажає оскаржувати свою чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгової програми.

Про це спортсменка повідомила в Instagram.

"Сьогодні суд в рамках антидопінгової програми тенісу оголосив попереднє рішення по моїй справі. Минулий рік був найважчим в моєму житті, і, на жаль, моя боротьба триває.

Я присвятила своє життя красивій грі в теніс. Я дуже серйозно ставлюся до правил, що регулюють наш спорт, і пишаюся тим, що ніколи свідомо чи навмисно не вживала заборонені речовини. Я відмовилася прийняти їх рішення про чотирирічної дискваліфікації.

У звіті на 126 сторінок трибунал встановив, що я винна в обох звинуваченнях, висунутих Міжнародним агентством чесноти в тенісі (ITIA) - позитивний аналіз сечі під час змагань на заборонене речовина і порушення програми біологічного паспорта спортсмена. Мої представники і я надали ITIA і трибуналу переконливі докази на підтримку мого захисту, включаючи численні законні питання щодо висновків, зроблених у зв'язку з тестуванням мого біологічного паспорта спортсмена (ABP). Хоча я вдячна за те, що, нарешті, отримала результат після численних необґрунтованих затримок і відчуття, ніби живу в чистилище більше року, я одночасно шокована і розчарована їх рішенням.

Я вірю в чистий спорт, і майже за два десятиліття в статусі професійної тенісистки через сотні турнірів і два титули "Великого шолома" я здала 200 аналізів крові і сечі на наявність заборонених речовин - всі вони були чистими до 29 серпня 2022 року. Напередодні сезону на харді в 2022 році, за рекомендацією моєї команди і фізіотерапевта, я змінила свої харчові добавки. Жоден з перерахованих інгредієнтів не містив ніяких заборонених речовин, проте тепер ми знаємо, і трибунал погодився, що один з них був забруднений роксадустатом. Мене тестували майже щотижня після мого початкового позитивного тесту до початку 2023 року, і всі вони виявилися негативними.

Незважаючи на ці докази, ITIA висунула звинувачення ABP тільки після того, як її експертна група дізналася про мою особистість, що призвело до того, що двоє з трьох раптово змінили свою думку на користь звинувачень ITIA. ITIA покладався виключно на думки цих експертів, які дивилися тільки на параметри моєї крові, які я підтримувала в тому ж діапазоні більше 10 років. Ця група проігнорувала той факт, що жодного забороненого речовини ніколи не було знайдено в моїх зразках крові або сечі, за винятком одного позитивного тесту на роксадустат 29 серпня, присутнього на надзвичайно низькому рівні, і який, з огляду на мій негативний тест три дні тому, міг бути викликаний лише випадковим впливом роксадустата.

Я дуже вдячна за підтримку, яку я отримала від своєї сім'ї, друзів і шанувальників тенісу з усього світу. Я продовжую тренуватися і роблю все від мене залежне, щоб очистити своє ім'я від цих помилкових звинувачень і повернутися на корт. Я маю намір оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді і застосувати всі засоби правового захисту проти відповідної компанії, що займається добавками", - зазначила Халеп.