Марченко з перемоги стартував на турнірі у США

Джерело - Чемпіон.
Українець Ілля Марченко (273) обіграв француза Ензо Куако (178) у першому колі турніру у Кері.
Матч тривав 1 годину 39 хвилин.
Марченко шість разів подав навиліт, припустився двох подвійних помилок та використав 3 з 7 брейк-пойнтів.
Atlantic Tire Championships - ATP Challenger Tour 75
Кері, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
Перше коло, 12 вересня
Ілля Марченко - Енцо Куако 6:4, 7:6
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!