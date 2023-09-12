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Марченко з перемоги стартував на турнірі у США

Марченко вийшов в 1/8 фіналу турніру
Сьогодні 08:24 188 0
Марченко з перемоги стартував на турнірі у США
Фото - Getty Images
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко (273) обіграв француза Ензо Куако (178) у першому колі турніру у Кері.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин.

Марченко шість разів подав навиліт, припустився двох подвійних помилок та використав 3 з 7 брейк-пойнтів.

Atlantic Tire Championships - ATP Challenger Tour 75
Кері, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
Перше коло, 12 вересня

Ілля Марченко - Енцо Куако 6:4, 7:6

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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