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Байндл програла на старті турніру WTA 250 в Осаці

Українка поступилася у двох сетах
Сьогодні 16:55 181 0
Байндл програла на старті турніру WTA 250 в Осаці
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (84) поступилась американці Ешлін Крюгер (128) у першому колі турніру WTA 250 в Осаці.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 

Байндл один раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Для українки це третя поразка поспіль.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250
Осака, Японія
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 11 вересня

Ешлін Крюгер (США) - Катерина Байндл 6:2, 6:3

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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