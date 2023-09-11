Байндл програла на старті турніру WTA 250 в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (84) поступилась американці Ешлін Крюгер (128) у першому колі турніру WTA 250 в Осаці.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком
Байндл один раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.
Для українки це третя поразка поспіль.
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250
Осака, Японія
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 11 вересня
Ешлін Крюгер (США) - Катерина Байндл 6:2, 6:3
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.
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