Завацька поступилась на старті турніру у Бухаресті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (188) поступилась представниці Німеччини Номі Акуге Ноха (165) у першому колі турніру серії WTA 125 у Бухаресті (Румунія).
Матч тривав 1 годину та 39 хвилин.
WTA 125 Бухарест
Бухарест, Румунія
Грунт
Перше коло, 11 вересня
Нома Акуге Ноха (Німеччина) – Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 6:4
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