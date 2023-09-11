Завацька поступилась на старті турніру у Бухаресті

Завацька програла 4-й матч поспіль.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (188) поступилась представниці Німеччини Номі Акуге Ноха (165) у першому колі турніру серії WTA 125 у Бухаресті (Румунія).

Матч тривав 1 годину та 39 хвилин.

WTA 125 Бухарест

Бухарест, Румунія

Грунт

Перше коло, 11 вересня

Нома Акуге Ноха (Німеччина) – Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 6:4

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