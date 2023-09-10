Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open

Джерело - Чемпіон.
Американка Корі Гауфф (6) обіграла білоруску Аріну Соболенко (2) у фіналі US Open-2023.
Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.
Гауфф виконала 2 подачі навиліт, допустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 5/9 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Фінал, 09 вересня
Корі Гауфф (США) - Аріна Соболенко (терористична країна) 2:6, 6:3, 6:2
Для американки це перший в кар'єрі титул турніру Grand Slam.
Напередодні Джокович та Медведєв вийшли у фінал US Open-2023.
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