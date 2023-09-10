Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open

Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Американка Корі Гауфф (6) обіграла білоруску Аріну Соболенко (2) у фіналі US Open-2023.

Матч тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф виконала 2 подачі навиліт, допустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 5/9 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Фінал, 09 вересня

Корі Гауфф (США) - Аріна Соболенко (терористична країна) 2:6, 6:3, 6:2

Для американки це перший в кар'єрі титул турніру Grand Slam.

Напередодні Джокович та Медведєв вийшли у фінал US Open-2023.

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