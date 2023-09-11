Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
На 6 сходинок піднялася Леся Цуренко, яка увійшла у топ-40. Марта Костюк втратила 6 позицій - 45.
Рейтинг WTA
(оновлено 11 вересня 2023 року)
|1 (2)
|Арина Соболенко
|9266
|2 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8195
|3 (6)
|Корі Гауфф (США)
|6165
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5790
|5 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5755
|6 (9)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3830
|7 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|3771
|8 (10)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|3765
|9 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3525
|10 (7)
|Каролін Гарсія (Франція)
|3050
|25 (26)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1809
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1537
|40 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1211
|45 (39)
|Леся Цуренко (Україна)Марта Костюк (Україна)
|1170
|84 (83)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|790
|105 (110)
|Даяна Ястремська (Україна)
|665
|147 (123)
|Дар'я Снігур (Україна)
|490
|188 (188)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|202 (202)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|358
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