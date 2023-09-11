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Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25

Оновлений рейтинг WTA
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Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

На 6 сходинок піднялася Леся Цуренко, яка увійшла у топ-40. Марта Костюк втратила 6 позицій - 45.

 Рейтинг WTA

(оновлено 11 вересня 2023 року)

1 (2) Арина Соболенко 9266
2 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8195
3 (6) Корі Гауфф (США) 6165
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5790
5 (3) Джессіка Пегула (США) 5755
6 (9) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830
7 (5) Он Жабер (Туніс) 3771
8 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3765
9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3525
10 (7) Каролін Гарсія (Франція) 3050
25 (26) Еліна Світоліна (Україна) 1809
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1537
40 (46) Леся Цуренко (Україна) 1211
45 (39) Леся Цуренко (Україна)Марта Костюк (Україна) 1170
84 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 790
105 (110) Даяна Ястремська (Україна) 665
147 (123) Дар'я Снігур (Україна) 490
188 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379
202 (202) Юлія Стародубцева (Україна) 358

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