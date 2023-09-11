Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому білоруска Арина Соболенко. У першій трійці також Іга Свьонтек та Корі Гауфф, яка виграла US Open.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на 25-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

На 6 сходинок піднялася Леся Цуренко, яка увійшла у топ-40. Марта Костюк втратила 6 позицій - 45.

Рейтинг WTA

(оновлено 11 вересня 2023 року)





1 (2) Арина Соболенко 9266 2 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8195 3 (6) Корі Гауфф (США) 6165 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5790 5 (3) Джессіка Пегула (США) 5755 6 (9) Маркета Вондроушова (Чехія) 3830 7 (5) Он Жабер (Туніс) 3771 8 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 3765 9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3525 10 (7) Каролін Гарсія (Франція) 3050 25 (26) Еліна Світоліна (Україна) 1809 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1537 40 (46) Леся Цуренко (Україна) 1211 45 (39) Леся Цуренко (Україна)Марта Костюк (Україна) 1170 84 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 790 105 (110) Даяна Ястремська (Україна) 665 147 (123) Дар'я Снігур (Україна) 490 188 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379 202 (202) Юлія Стародубцева (Україна) 358

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