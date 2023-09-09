Джокович та Медведєв вийшли у фінал US Open-2023

Джерело - Чемпіон.
Відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США.
Сербський тенісист Новак Джокович (2) обіграв американця Бена Шелтона (47).
Перша ракетка світу Карлос Алькарас поступився росіянину Данилу Медведєву (3).
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
1/2 фіналу, 09 вересня
Новак Джокович (Сербія) – Бен Шелтон (США) 6:3, 6:2, 7:6
Данило Медведєв – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6, 6:1, 3:6, 6:3
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.
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