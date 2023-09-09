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Джокович та Медведєв вийшли у фінал US Open-2023

Визначились фіналісти US Open-2023
Сьогодні 09:10 324 0
Джокович та Медведєв вийшли у фінал US Open-2023
Фото - Getty Images
#Алькарас, #Новак Джокович, #Данило Медведєв

Джерело - Чемпіон.

Відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США.

Сербський тенісист Новак Джокович (2) обіграв американця Бена Шелтона (47).

Перша ракетка світу Карлос Алькарас поступився росіянину Данилу Медведєву (3).

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
1/2 фіналу, 09 вересня

Новак Джокович (Сербія) – Бен Шелтон (США)  6:3, 6:2, 7:6 

Данило Медведєв – Карлос Алькарас (Іспанія)  7:6, 6:1, 3:6, 6:3

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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