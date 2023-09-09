WTA заборонила тенісистам публічну взаємодію із підсанкційними компаніями

Українські тенісисти надсилали скарги, ініціювали внутрішнє розслідування у WTA та ATP

Українські тенісисти надсилали скарги, ініціювали внутрішнє розслідування у WTA та ATP,

Про це повідомляє Tribuna.com

Українські тенісисти надсилали скарги, ініціювали внутрішнє розслідування у WTA та ATP, залучали посла України в США для того, щоб організації відреагували на співпрацю росіян із підсанкційними компаніями.

WTA опублікувала оновлені правила:

Гравцям забороняється носити або іншим чином публічно демонструвати під час турніру на корті або за його межами символіку підсанкційних компаній або осіб.

Зазначається, "організація, на яку поширюються санкції" – це будь-яка фізична або юридична особа зі санкційних списків Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Управління з впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великобританії та Європейської служби зовнішніх справ.

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Заборона діє для всіх гравців, заявку яких було прийнято для участі в турнірах WTA або під час будь-якої іншої події під егідою асоціації, незалежно від того, чи на місці турніру знаходиться тенісист.

Тепер на турнірах "заборонено відображати ідентифікацію будь-якої підсанкційної організації у рекламних матеріалах та медіаплатформах змагань, у вивісках на корті та місці проведення турніру, на уніформі допоміжного персоналу турніру".

Продукти, "які є неприємними або незручними для членів WTA" не можуть просуватися та рекламуватися без узгодження асоціації.

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